Реки вместо улиц и град с куриное яйцо: последствия стихии на западе Украины (фото, видео)

Главное: Удар стихии : 19 июля часть Украины накрыла мощная непогода с сильными ливнями и градом.

: 19 июля часть Украины накрыла мощная непогода с сильными ливнями и градом. Тернополь : город ушел под воду, улицы превратились в реки (в частности улица Галицкая), течение сносило заборы, спасатели откачивали воду на разных улицах.

: город ушел под воду, улицы превратились в реки (в частности улица Галицкая), течение сносило заборы, спасатели откачивали воду на разных улицах. Хмельницкий : ливень затопил улицы и тротуары, вода затекла в "Эпицентр" и в девятиэтажку на проспекте Мира.

: ливень затопил улицы и тротуары, вода затекла в "Эпицентр" и в девятиэтажку на проспекте Мира. Град-рекордсмен : в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо.

: в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо. Винницкая область : стихия затронула регион - в селе Войтовцы выпал град, в Виннице затопило дороги, "скакали" люки, а одно из футбольных полей превратилось в бассейн.

: стихия затронула регион - в селе Войтовцы выпал град, в Виннице затопило дороги, "скакали" люки, а одно из футбольных полей превратилось в бассейн. Предупреждение на 20 июля: УкрГМЦ объявил І уровень опасности (желтый) из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.

Что происходило в Тернополе

Около 19 часов вечера местные Telegram-каналы начали сообщать, что "из-за обильного дождя Тернополь идет под воду".

По словам очевидцев, улицы города сильно затопило, людей буквально "сносило с ног".

В озеро превратилась, в частности, улица Галицкая.

По меньшей мере в одном месте сильное течение даже снесло забор.

За ликвидацию последствий непогоды взялись спасатели и коммунальные службы.

Откачку воды проводили с подтопленных участков на улицах Гайова Бична, Микулинецька, Стадниковой, Коновальца и Оболоня.

Что происходило в Хмельницком

В Хмельницком из-за сильного ливня также затопило улицы.

Вода попала в строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр". Там она текла прямо по полу.

Местами в реки превратились даже тротуары.

На проспекте Мира вода из-за ливня затекла в девятиэтажку.

"Вплоть до 4 этажа", - уточнили авторы Telegram-канала "Хмельницький LIVE".

Где выпадал рекордный град

В селе Жураки Богородчанской поселковой громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области выпал немалый град.

То же произошло и в поселке Солотвин.

Местами лед с неба достигал размера с куриное яйцо.

Что происходило в Винницкой области

Дошло ненастье и до Винницкой области. К примеру, в селе Войтовцы Хмельницкого района также выпал немалый град.

А в Виннице во время ливня "запрыгал" один из канализационных люков.

Дороги местами стали похожими на реки.

Тем временем футбольное поле ЖК "Набережный квартал" превратилось буквально в бассейн.

Предупреждение синоптиков

Согласно предупреждению специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение текущих суток - 20 июля - также вероятны опасные метеорологические явления.

Грозы - по Украине (кроме востока, юго-востока и большинства западных областей).

Град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах северных, центральных, Одесской и Николаевской областей.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.

Опасные метеорологические явления по Украине 20 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению: