Річки замість доріг. Наслідки руйнівних повеней у Великій Британії (фото, відео)

Наслідки шторму та прогнози на найближчий час

Згідно з інформацією місцевих медіа, шторм "Берт" прийшов у Велику Британію у вигляді потужного вітру (подекуди - зі швидкістю понад 130 км на годину), дощу та місцями навіть снігу.

Він приніс близько 80% опадів (відповідно до норми за листопад).

Негода спричинила значні руйнування та суттєво ускладнила життя людей:

деякі дороги перетворились на річки

деякі траси й мости - перекриті

сотні будинків були затоплені

повалені дерева пошкодили електромережі

спостерігаються великі збої в роботі залізниці

деякі авіарейси - скасовані

тисячі людей залишились без світла

у деяких регіонах держави - дороги й міста "скуті" льодом і снігом

Крім того, в Англії та Уельсі після шторму повідомлялося про щонайменше п'ятьох загиблих.

"Чіппенхем (англійською - Chippenham) під водою. 999 екіпажів реагують на повінь через шторм "Берт", - поділився користувач Нік Темпл у соцмережі Х.

Повінь у місті Чіппенхем (скриншот: x.com/NickTemple69)

Перший міністр Уельсу Елунед Морган подякувала службам екстреної допомоги за їхню сумлінну працю та допомогу тим, хто того потребує.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від цієї повені", - написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Вона додала, що вже побувала в деяких із постраждалих районів і пообіцяла відвідати інші.

Допис Елунед Морган (скриншот: x.com/Eluned_Morgan)

Станом на понеділок, 25 листопада, у Великій Британії досі діють сотні локальних сповіщень про повені.

Метеорологи попереджають, що в деяких регіонах країни досі спостерігається сильний вітер, а опади можуть стати на заваді роботи екстрених служб, які працюють над "очищенням" територій від наслідків негоди.

"Перші різдвяні заходи в Банбері (англійською - Banbury) були скасовані, будинки були затоплені, а дороги стали непроїзними, оскільки цими вихідними шторм "Берт" завдав хаосу", - розповіли у Banbury Guardian.

Ситуація в місті Банбері (скриншот: x.com/banburynews)

Компанії, що обслуговують залізничне сполучення на різних ділянках Великої Британії, попереджають про затримки або й скасування окремих рейсів. Пасажирам радять за можливості утриматись від подорожей найближчим часом.

Рейси скасовують, зокрема, в Ессексі (скриншот: x.com/essexlive)

Насамкінець у деяких регіонах Великої Британії фіксують суттєве похолодання, що перетворює дороги на снігові пастки та ускладнює рух транспорту.