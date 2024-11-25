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Річки замість доріг. Наслідки руйнівних повеней у Великій Британії (фото, відео)

Шторм "Берт" ускладнив життя тисячам людей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж вихідних днів 23-24 листопада Велику Британію "накрив" шторм під назвою "Берт". Негода принесла велику кількість опадів і сильний вітер.

РБК-Україна розповідає про наслідки шторму в Сполученому Королівстві та прогнози на найближчий час.

Наслідки шторму та прогнози на найближчий час

Згідно з інформацією місцевих медіа, шторм "Берт" прийшов у Велику Британію у вигляді потужного вітру (подекуди - зі швидкістю понад 130 км на годину), дощу та місцями навіть снігу.

Він приніс близько 80% опадів (відповідно до норми за листопад).

Негода спричинила значні руйнування та суттєво ускладнила життя людей:

  • деякі дороги перетворились на річки
  • деякі траси й мости - перекриті
  • сотні будинків були затоплені
  • повалені дерева пошкодили електромережі
  • спостерігаються великі збої в роботі залізниці
  • деякі авіарейси - скасовані
  • тисячі людей залишились без світла
  • у деяких регіонах держави - дороги й міста "скуті" льодом і снігом

Крім того, в Англії та Уельсі після шторму повідомлялося про щонайменше п'ятьох загиблих.

 

"Чіппенхем (англійською - Chippenham) під водою. 999 екіпажів реагують на повінь через шторм "Берт", - поділився користувач Нік Темпл у соцмережі Х.

Повінь у місті Чіппенхем (скриншот: x.com/NickTemple69)

Перший міністр Уельсу Елунед Морган подякувала службам екстреної допомоги за їхню сумлінну працю та допомогу тим, хто того потребує.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від цієї повені", - написала посадовиця на своїй сторінці у соцмережі Х.

Вона додала, що вже побувала в деяких із постраждалих районів і пообіцяла відвідати інші.

Допис Елунед Морган (скриншот: x.com/Eluned_Morgan)

Станом на понеділок, 25 листопада, у Великій Британії досі діють сотні локальних сповіщень про повені.

 

Метеорологи попереджають, що в деяких регіонах країни досі спостерігається сильний вітер, а опади можуть стати на заваді роботи екстрених служб, які працюють над "очищенням" територій від наслідків негоди.

 

"Перші різдвяні заходи в Банбері (англійською - Banbury) були скасовані, будинки були затоплені, а дороги стали непроїзними, оскільки цими вихідними шторм "Берт" завдав хаосу", - розповіли у Banbury Guardian.

Ситуація в місті Банбері (скриншот: x.com/banburynews)

Компанії, що обслуговують залізничне сполучення на різних ділянках Великої Британії, попереджають про затримки або й скасування окремих рейсів. Пасажирам радять за можливості утриматись від подорожей найближчим часом.

Рейси скасовують, зокрема, в Ессексі (скриншот: x.com/essexlive)

Насамкінець у деяких регіонах Великої Британії фіксують суттєве похолодання, що перетворює дороги на снігові пастки та ускладнює рух транспорту.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Іспанії оголосили найвищий рівень тривоги через повені.

Читайте також, як Центральна Америка готувалась до шторму "Сара".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: BBC, The Guardian, сторінки Eluned Morgan, Nick Temple, "Essex Live" і "Banbury Guardian" у соцмережі Х, сторінки Laura Anne Jones MS і "Wiltshire 999s" у Facebook, YouTube-канали "HAG Weather", "CNN-News18", "Evening Standard" і "WION".

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