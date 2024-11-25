Реки вместо дорог. Последствия разрушительных наводнений в Великобритании (фото, видео)

Последствия шторма и прогнозы на ближайшее время

Согласно информации местных медиа, шторм "Берт" пришел в Великобританию в виде мощного ветра (кое-где - со скоростью более 130 км в час), дождя и местами даже снега.

Он принес около 80% осадков (относительно нормы за ноябрь).

Непогода повлекла за собой значительные разрушения и существенно усложнила жизнь людей:

некоторые дороги превратились в реки

некоторые трассы и мосты - перекрыты

сотни домов были затоплены

поваленные деревья повредили электросети

наблюдаются большие сбои в работе железной дороги

некоторые авиарейсы - отменены

тысячи людей остались без света

в некоторых регионах государства - дороги и города "скованы" льдом и снегом

Кроме того, в Англии и Уэльсе после шторма сообщалось о по меньшей мере пяти погибших.

"Чиппенхэм (на английском - Chippenham) под водой. 999 экипажей реагируют на наводнение из-за шторма "Берт", - поделился пользователь Ник Темпл в соцсети Х.

Наводнение в городе Чиппенхэм (скриншот: x.com/NickTemple69)

Первый министр Уэльса Элунед Морган поблагодарила службы экстренной помощи за их добросовестный труд и помощь нуждающимся.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от этого наводнения", - написала чиновница на своей странице в соцсети Х.

Она добавила, что уже побывала в некоторых пострадавших районах и пообещала посетить другие.

Пост Элунед Морган (скриншот: x.com/Eluned_Morgan)

По состоянию на понедельник, 25 ноября, в Великобритании до сих пор действуют сотни локальных уведомлений о наводнениях.

Метеорологи предупреждают, что в некоторых регионах страны до сих пор наблюдается сильный ветер, а осадки могут помешать работе экстренных служб, работающих над "очисткой" территорий от последствий непогоды.

"Первые рождественские мероприятия в Банбери (на английском - Banbury) были отменены, дома были затоплены, а дороги стали непроездными, поскольку в эти выходные шторм "Берт" принес хаос", - рассказали в Banbury Guardian.

Ситуация в городе Банбери (скриншот: x.com/banburynews)

Компании, обслуживающие железнодорожное сообщение на разных участках Великобритании, предупреждают о задержках или отмене отдельных рейсов. Пассажирам советуют по возможности воздержаться от путешествий в ближайшее время.

Рейсы отменяют, в частности, в Эссексе (скриншот: x.com/essexlive)

Наконец, в некоторых регионах Великобритании фиксируют существенное похолодание, которое превращает дороги в снежные ловушки и затрудняет движение транспорта.