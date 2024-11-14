В Іспанії оголосили найвищий рівень тривоги через повені: що відбувається у країні (відео)

В Іспанії оголосили найвищий рівень тривоги через можливі повені. Оскільки два тижні тому раптова негода спричинила значні руйнування та забрала життя понад 200 людей, цього разу у країні завчасно попереджають про небезпеку.

Іспанія готується до негоди

Національна метеорологічна служба Іспанії AEMET оголосила найвищий рівень тривоги для провінцій Таррагона, Малага та Валенсія. Лише два тижні тому раптові повені у Валенсії та інших регіонах Іспанії забрали життя понад 200 людей, спричинивши значні руйнування по всій країні.

У середу, 13 листопада, в Іспанії було евакуйовано тисячі жителів, оскільки сильні дощі та шторми продовжують загрожувати країні. AEMET попереджає про "дуже сильні зливи". Зазначають, що під загрозою також перебувають провінції Малага, Гранада, північний Кастельйон і південна Таррагона, а узбережжя Валенсії перебуває в стані підвищеної готовності.

Служба оголосила червону тривогу, очікуючи, що в Таррагоні, Малазі та Валенсії за наступні 12 годин випаде до 180 мм опадів. Потужні дощі прогнозують до п'ятниці, 15 листопада.

На 14 листопада оголошено помаранчевий рівень тривоги для провінції Гранада, де прогнозується від 40 до 120 мм опадів. За інформацією рятувальних служб Малаги, було евакуйовано понад 1000 будинків і майже 3000 осіб. На кадрах із соціальних мереж видно, що комерційний центр Малаги спорожнів, а автомобілі ледве рухаються в підвищеній воді.

Як оповіщають про небезпеку в Іспанії

Українка Аліна Баглай, яка зараз живе та працює в Іспанії, розповіла РБК-Україна, що, як й інші місцеві жителі, отримала на телефон оповіщення про небезпеку. Вона зазначає, що приходить повідомлення, у якому зазначається вид небезпеки, воно супроводжується гучним сигналом.

У сповіщенні також закликають закрити вікна та двері, зазначають, скільки часу не можна виходити на вулицю. Також у цей час закриваються усі магазини та організації, а співробітникам повідомляють, що вони мають залишатися вдома. Аліна розповідає, що не можна нікуди виходити – люди мають знаходитися вдома у зазначений період часу. За її словами, іспанці суворо дотримуються цих вказівок.

В Іспанії відміняють масові заходи

У Малазі перенесли старт фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між Іспанією та Польщею, а аеропорт Малаги, четвертий за завантаженістю в Іспанії, скасував 15 рейсів і перенаправив ще п'ять. Зображення з місцевих телеканалів показують, що вхід до аеропорту було затоплено.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про додатковий пакет допомоги на суму 3,76 млрд євро для посилення підтримки в розмірі 10,6 млрд євро, яку було виділено після руйнівних буревіїв наприкінці жовтня. Ті раптові повені, які стали найбільш смертоносними в сучасній історії Іспанії, зачепили різні частини країни, особливо східний регіон Валенсія.