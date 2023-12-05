Rheinmetall вже виробляє артснаряди для України та отримує нові замовлення, - Шмигаль

Глава українського уряду висловився про розвиток оборонно-промислового комплексу України та зазначив, що у жовтні під час візиту до Берліна разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом "дали старт співпраці українського ОПК та німецького збройного концерну Rheinmetall".

"Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території", - сказав чиновник.

За словами Шмигаля, це "флагманський проект єднання" сил України та європейських зброярів "для досягнення справедливого миру та нашої спільної безпеки".

Також прем'єр заявив про плани в майбутньому робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.

Замовлення Rheinmetall для Сил оборони України

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

5 жовтня компанія Rheinmetall оголосила про отримання ще одного контракту на постачання автоматизованих систем розвідки в Україну - йдеться про систему захисту від дронів SurveilSpire, призначену для розвідки та поразки ворожих безпілотників.

А вже наступного дня, 6 жовтня, у Rheinmetall заявили, що уряд ФРН дав велике замовлення компанії на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів у рамках існуючого рамкового контракту. Десятки тисяч снарядів L15 передадуть Силам оборони України.

Також повідомлялося, що Rheinmetall планує відкрити у Києві своє спільне з Україною підприємство. Воно займеться виробництвом військової техніки.

Додамо, що 4 грудня стало відомо про отримання Rheinmetall замовлення на виробництво додаткових артилерійських боєприпасів для України.