Rheinmetall уже производит артснаряды для Украины и получает новые заказы, - Шмыгаль

Глава украинского правительства высказался о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины и отметил, что в октябре во время визита в Берлин вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом "дали старт сотрудничеству украинского ОПК и немецкого вооруженного концерна Rheinmetall".

"Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает новые заказы. В перспективе планируем запуск производства бронетехники на украинской территории", - сказал чиновник.

По словам Шмыгаля, это "флагманский проект единения" сил Украины и европейских оружейников "для достижения справедливого мира и нашей общей безопасности".

Также премьер заявил о планах в будущем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech.

Заказы Rheinmetall для Сил обороны Украины

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. В их число входят поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков и, в ближайшее время, разведывательной системы LUNA Next Generation.

5 октября компания Rheinmetall объявила о получении еще одного контракта на поставку автоматизированных систем разведки в Украину - речь идет о системе защиты от дронов SurveilSpire, предназначенной для разведки и поражения вражеских беспилотников.

А уже на следующий день, 6 октября, в Rheinmetall заявили, что правительство ФРГ дало крупный заказ компании на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках существующего рамочного контракта. Десятки тысяч снарядов L15 будут переданы Силам обороны Украины.

Также сообщалось, что Rheinmetall планирует открыть в Киеве свое совместное с Украиной предприятие. Оно займется производством военной техники.

Добавим, что 4 декабря стало известно о получении Rheinmetall заказа на производство дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины.