Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси для боротьби з дронами: як працюють

Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

"Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд", - зазначили в прес-службі Rheinmetall.

Повідомляється, що копання виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire. Вони призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу комплексу входить вежа з камерами денного і нічного бачення, пілотовані дрони і система управління, а також транспорт.

Система використовується, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Згідно з офіційними даними, у розробці комплексу Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.

"Доставка комплексів уже розпочалася", - наголосили у прес-службі концерну.

Для розгортання системи потрібно лише три особи. Система використовує бездротові канали зв'язку, зокрема 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи. Отриману від камер та розвідувальних дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Що передувало

Зазначимо, що перші п'ять комплексів SurveilSpire увійшли до пакету військової допомоги Німеччини, про який було оголошено 14 серпня. Про терміни передачі комплексів тоді нічого не повідомлялося.

Вперше про нові комплекси стало відомо у лютому 2023 року. Повідомляється, що вишки спостереження SurveilSPIRE можна встановити на трейлери та швидко транспортувати у зону їхньої роботи. Для складання потрібно три особи, а робота повністю автоматизована.