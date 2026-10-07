UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти ударних дронів

14:14 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти дронів (Getty Images)

Компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською компанією Praetorian Aeronautics для створення системи AERIE – мобільної системи ППО проти дронів, розміщеної в контейнері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У межах партнерства прототип було створено на основі початкової концепції всього за 12 місяців. Контейнерна система ППО AERIE – це автономна пускова установка C-UAS, вона є універсальною щодо типу використовуваних перехоплювачів.

Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів і вирізняється високою мобільністю, оскільки розміщується у стандартному морському контейнері.

Демонстраційний зразок оснащено перехоплювачем Arrow та системою управління й контролю Hadrian від компанії Praetorian Aeronautics, розробленими та виготовленими в Австралії.

Що відомо про дрон-перехоплювач Arrow

Arrow – це автономний високошвидкісний і недорогий перехоплювач, призначений для знищення різноманітних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.

Hadrian C2 – це передова система з елементами штучного інтелекту, призначена для управління автономними засобами ураження в повітряному, наземному та морському просторах.

Завдяки можливості швидкого розгортання та перезаряджання, AERIE пропонує ефективне й економічно вигідне контейнерне рішення для протидії дешевим дронам. Перехід системи AERIE до етапу повноцінних демонстрацій для операторів заплановано на четвертий квартал 2026 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОДрони