Rheinmetall створив "контейнерну" систему ППО проти ударних дронів

Компанія Rheinmetall уклала партнерську угоду з австралійською компанією Praetorian Aeronautics для створення системи AERIE – мобільної системи ППО проти дронів, розміщеної в контейнері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У межах партнерства прототип було створено на основі початкової концепції всього за 12 місяців. Контейнерна система ППО AERIE – це автономна пускова установка C-UAS, вона є універсальною щодо типу використовуваних перехоплювачів.
Система здатна вміщувати понад 20 перехоплювачів і вирізняється високою мобільністю, оскільки розміщується у стандартному морському контейнері.
Демонстраційний зразок оснащено перехоплювачем Arrow та системою управління й контролю Hadrian від компанії Praetorian Aeronautics, розробленими та виготовленими в Австралії.
Arrow – це автономний високошвидкісний і недорогий перехоплювач, призначений для знищення різноманітних типів безпілотних систем за межами прямої видимості.
Hadrian C2 – це передова система з елементами штучного інтелекту, призначена для управління автономними засобами ураження в повітряному, наземному та морському просторах.
Завдяки можливості швидкого розгортання та перезаряджання, AERIE пропонує ефективне й економічно вигідне контейнерне рішення для протидії дешевим дронам. Перехід системи AERIE до етапу повноцінних демонстрацій для операторів заплановано на четвертий квартал 2026 року.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.
Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".