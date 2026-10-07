Rheinmetall создал "контейнерную" систему ПВО против ударных дронов

Компания Rheinmetall заключила партнерское соглашение с австралийской компанией Praetorian Aeronautics для создания системы AERIE – мобильной системы ПВО против дронов, размещенной в контейнере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В рамках партнерства прототип был создан на основе начальной концепции всего за 12 месяцев. Контейнерная система ПВО AERIE – это автономная пусковая установка C-UAS, она является универсальной по типу используемых перехватчиков.
Система способна вмещать более 20 перехватчиков и отличается высокой мобильностью, поскольку размещается в стандартном морском контейнере.
Демонстрационный образец оснащен перехватчиком Arrow и системой управления и контроля Hadrian от компании Praetorian Aeronautics, разработанными и изготовленными в Австралии.
Arrow – это автономный высокоскоростной и недорогой перехватчик, предназначенный для уничтожения различных типов беспилотных систем вне прямой видимости.
Hadrian C2 – передовая система с элементами искусственного интеллекта, предназначенная для управления автономными средствами поражения в воздушном, наземном и морском пространствах.
Благодаря возможности быстрого развертывания и перезарядки, AERIE предлагает эффективное и экономически выгодное контейнерное решение для противодействия дешевым дронам. Переход системы AERIE к этапу полноценных демонстраций для операторов намечен на четвертый квартал 2026 года.
Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.
Также мы писали, что бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую десантировать НРК с помощью дронов. Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".