Rheinmetall создал "контейнерную" систему ПВО против ударных дронов

В рамках партнерства прототип был создан на основе начальной концепции всего за 12 месяцев. Контейнерная система ПВО AERIE – это автономная пусковая установка C-UAS, она является универсальной по типу используемых перехватчиков.

Система способна вмещать более 20 перехватчиков и отличается высокой мобильностью, поскольку размещается в стандартном морском контейнере.

Демонстрационный образец оснащен перехватчиком Arrow и системой управления и контроля Hadrian от компании Praetorian Aeronautics, разработанными и изготовленными в Австралии.

Что известно о дрон-перехватчике Arrow

Arrow – это автономный высокоскоростной и недорогой перехватчик, предназначенный для уничтожения различных типов беспилотных систем вне прямой видимости.

Hadrian C2 – передовая система с элементами искусственного интеллекта, предназначенная для управления автономными средствами поражения в воздушном, наземном и морском пространствах.

Благодаря возможности быстрого развертывания и перезарядки, AERIE предлагает эффективное и экономически выгодное контейнерное решение для противодействия дешевым дронам. Переход системы AERIE к этапу полноценных демонстраций для операторов намечен на четвертый квартал 2026 года.