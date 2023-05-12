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Rheinmetall разом з Україною створили підприємство для ремонту танків

Фото: Rheinmetall разом з Україною створили підприємство для ремонту танків (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створило спільне підприємство, яке буде займатись ремонтом та виробництвом танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Контракти підписані", - заявив генеральний директор Армін Паппергер.

За його словами, співпраця передбачає обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні.

"Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій і короткострокових поставок військового обладнання з Німеччини", - сказав Паппергер.

Також відомо, що Rheinmetall матиме 51% більшості в новій компанії, та візьме на себе управління компанією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

Також німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні.

Раніше Паппергер підкреслював, що завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.

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