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Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков

Фото: Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Крупнейший в Германии производитель оружия Rheinmetall вместе с Украиной создал совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Контракты подписаны", - заявил генеральный директор Армин Паппергер.

По его словам, сотрудничество подразумевает обслуживание и ремонт бронетехники в Украине.

"Украина извлекает выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военного оборудования из Германии", - сказал Паппергер.

Также известно, что Rheinmetall будет иметь 51% большинства в новой компании и возьмет на себя управление компанией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.

Немецкий концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.

Ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.

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