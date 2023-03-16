Глава Rheinmetall про будівництво танкового заводу в Україні: Розробили концепцію і представили її уряду ФРН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректор компанії Арміна Паппергера в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її уряду ФРН", - зазначив посадовець.

Паппергер також розповів, що потужності не належатимуть Rheinmetall - концерн орендуватиме приміщення.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - пояснив гендиретор.

За словами глави Rheinmetall, будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Остаточне рішення у цьому питанні буде за Києвом.