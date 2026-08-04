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Rheinmetall представив фрегат майбутнього з ППО проти балістики (фото)

09:27 04.08.2026 Вт
2 хв
Компанія опублікувала перші зображення нового корабля
aimg Костянтин Широкун
Rheinmetall представив фрегат майбутнього з ППО проти балістики (фото) Фото: Rheinmetall представив фрегат майбутнього з ППО проти балістики (rheinmetall.com)
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Rheinmetall представила фрегат наступного покоління моделі GMF 140 з керованими ракетами довжиною 140 метрів та водотоннажністю понад 6 тисяч тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"GMF 140 встановлює новий стандарт живучості та гнучкості місій на світовому ринку фрегатів. З GMF 140, Rheinmetall орієнтується на міжнародні ринки та має намір спочатку запропонувати його в рамках проекту закупівель у Північній Америці", - йдеться у повідомленні компанії.

Німецький виробник також зазначив, що новий фрегат поєднує в собі передову протиповітряну та балістичну протиракетну оборону, протичовнову боротьбу та можливості удару на великі відстані.

GMF 140 може відстежувати та виявляти літаки, гіперзвукову зброю та балістичні ракети. Встановлені на борту 64 осередки системи вертикального запуску для ракет різних типів.

GMF 140 був спеціально розроблений для потреб військово-морських сил НАТО та союзників. Його конструкція розроблена для країн, які модернізують свої флоти у відповідь на дедалі складніші виклики безпеці в Європі, Північній Атлантиці та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Rheinmetall представив фрегат майбутнього з ППО проти балістики (фото)

У Rheinmetall також зазначили, що фрегат може оснащуватися протикорабельними ракетами, торпедами, 127-мм гарматою, лазером і засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше німці разом з французами представили супертанк із безпілотною баштою та дронами. Нова машина здатна працювати як командний центр для роботизованих комплексів безпосередньо на полі бою.

Також ми писали, що німецька армія замовила у Rheinmetall понад дві тисячі повнопривідних вантажних автомобілів. Сума контракту становить близько мільярда євро.

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