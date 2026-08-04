Rheinmetall представил фрегат будущего с ПВО против баллистики (фото)

Rheinmetall представила фрегат следующего поколения модели GMF 140 с управляемыми ракетами длиной 140 метров и водоизмещением более 6 тысяч тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"GMF 140 устанавливает новый стандарт живучести и гибкости миссий на мировом рынке фрегатов. С GMF 140, Rheinmetall ориентируется на международные рынки и намерена сначала предложить его в рамках проекта закупок в Северной Америке", - говорится в сообщении компании.

Немецкий производитель также отметил, что новый фрегат объединяет передовую противовоздушную и баллистическую противоракетную оборону, противолодочную борьбу и возможности удара на большие расстояния.

GMF 140 может отслеживать и обнаруживать самолеты, гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Установлены на борту 64 ячейки системы вертикального запуска для ракет разных типов.

GMF 140 был специально разработан для нужд военно-морских сил НАТО и союзников. Его конструкция разработана для стран, которые модернизируют свои флоты в ответ на усложняющиеся вызовы безопасности в Европе, Северной Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

В Rheinmetall также отметили, что фрегат может оснащаться противокорабельными ракетами, торпедами, 127 мм пушкой, лазером и средствами радиоэлектронной борьбы.