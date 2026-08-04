ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Rheinmetall представил фрегат будущего с ПВО против баллистики (фото)

09:27 04.08.2026 Вт
2 мин
Компания опубликовала первые изображения нового корабля
aimg Константин Широкун
Rheinmetall представил фрегат будущего с ПВО против баллистики (фото) Фото: Rheinmetall представил фрегат будущего по ПВО против баллистики (rheinmetall.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Rheinmetall представила фрегат следующего поколения модели GMF 140 с управляемыми ракетами длиной 140 метров и водоизмещением более 6 тысяч тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"GMF 140 устанавливает новый стандарт живучести и гибкости миссий на мировом рынке фрегатов. С GMF 140, Rheinmetall ориентируется на международные рынки и намерена сначала предложить его в рамках проекта закупок в Северной Америке", - говорится в сообщении компании.

Немецкий производитель также отметил, что новый фрегат объединяет передовую противовоздушную и баллистическую противоракетную оборону, противолодочную борьбу и возможности удара на большие расстояния.

GMF 140 может отслеживать и обнаруживать самолеты, гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Установлены на борту 64 ячейки системы вертикального запуска для ракет разных типов.

GMF 140 был специально разработан для нужд военно-морских сил НАТО и союзников. Его конструкция разработана для стран, которые модернизируют свои флоты в ответ на усложняющиеся вызовы безопасности в Европе, Северной Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

Rheinmetall представил фрегат будущего с ПВО против баллистики (фото)

В Rheinmetall также отметили, что фрегат может оснащаться противокорабельными ракетами, торпедами, 127 мм пушкой, лазером и средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее немцы вместе с французами представили супертанк с беспилотной башней и дронами . Новая машина способна работать как командный центр для роботизированных комплексов прямо на поле боя.

Также мы писали, что немецкая армия заказала у Rheinmetall более двух тысяч полноприводных грузовых автомобилей . Сумма контракта составляет около миллиарда евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Rheinmetall
Новости
Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ
Баллистика прорвалась: как ПВО отражала новую атаку РФ
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины