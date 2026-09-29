У Rheinmetall пояснили, що заважає виходу українських оборонних компаній в Європу

Дозвіл від держави отримати "дуже складно"

На панельній дискусії "Зброя 2027. Місія: забезпечити фронт і здобути місце на європейському ринку" Кулаковський погодився з тезою, що відсутність повної відкритості ринку стримує західні інвестиції в Україну. За його словами, це "великий біль", оскільки процес побудови партнерських відносин західних виробників з Україною дуже складний.

Він зазначив, що багато українських компаній заявляють про готовність виходити на європейський ринок, а їхні виробничі спроможності перевищують попит. Вони також готові розвивати й інвестувати у виробничі спроможності поза межами України, принаймні з погляду безпеки.

Водночас, за словами Кулаковського, отримати від держави дозвіл дуже складно, і це дуже гальмує процес.

Він додав, що і західні компанії, і світові оборонні концерни дуже зацікавлені в спеціалістах, технологіях і написі Battle-proven in Ukraine.

Досвід замість "супертехнологічної коробки"

За словами Кулаковського, європейські компанії, не лише Rheinmetall, нарешті усвідомлюють, що сучасна війна - це не те, до чого вони готувалися. Rheinmetall в Україні він назвав достатньо гнучкою компанією, з якою є багато комунікації.

Він зазначив, що є попит на вироби, експорт, залучення інвестицій і партнерські програми, а європейці усвідомлюють досвідченість українців. Якщо в мирні часи Україна була відома IT-спеціалістами, то тепер, на його думку, має всі шанси стати світово відомою MilTech- і Defense-спеціалістами.

"Я особисто, як українець у першу чергу і як представник західної оборонної компанії в другу, вважаю, що Battle-proven in Ukraine коштує дуже дорого. І це дійсно важливо. Але це простіше. Найскладніше - і те, що ми як українці можемо запропонувати, і те, що дійсно має і матиме попит в Європі, - це досвід", - сказав представник Rheinmetall.

Кулаковський наголосив, що за цей досвід Україна заплатила найбільшу ціну.

За його словами, цінність не лише в "супертехнологічній коробці", яка літає, плаває чи повзає по землі або під землею, а й у людях, які знають, як нею користуватися. Йдеться про тих, хто вміє не просто підняти дрон у небо і посадити, а виконати роботу: спланувати місію, вибрати позицію, підібрати частоти, провести радіоелектронну розвідку. Саме це, на думку спікера, може мати більшу капіталізацію, ніж самі виробники.

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