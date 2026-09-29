В Rheinmetall объяснили, что мешает выходу украинских оборонных компаний в Европу

Разрешение от государства получить "очень сложно"

На панельной дискуссии "Оружие 2027. Миссия: обеспечить фронт и обрести место на европейском рынке" Кулаковский согласился с тезисом, что отсутствие полной открытости рынка сдерживает западные инвестиции в Украину. По его словам, это "большая боль", поскольку процесс построения партнерских отношений западных производителей с Украиной очень сложен.

Он отметил, что многие украинские компании заявляют о готовности выходить на европейский рынок, а их производственные способности превышают спрос. Они также готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины, по крайней мере, с точки зрения безопасности.

В то же время, по словам Кулаковского, получить от государства разрешение очень сложно, и это очень тормозит процесс.

Он добавил, что и западные компании, и мировые оборонные концерны заинтересованы в специалистах, технологиях и надписи Battle-proven in Ukraine.

Опыт вместо "супертехнологической коробки"

По словам Кулаковского, европейские компании, не только Rheinmetall, наконец-то осознают, что современная война - это не то, к чему они готовились. Rheinmetall в Украине он назвал достаточно гибкой компанией, с которой много коммуникации.

Он отметил, что есть спрос на изделия, экспорт, привлечение инвестиций и партнерские программы, а европейцы отдают себе отчет в опытности украинцев. Если в мирные времена Украина была известна IT-специалистами, то теперь, по его мнению, есть все шансы стать мирово известной MilTech- и Defense-специалистами.

"Я лично, как украинец в первую очередь и как представитель западной оборонной компании во вторую, считаю, что Battle-proven in Ukraine стоит очень дорого. И это действительно важно. Но это проще. Самое сложное - и то, что мы как украинцы можем предложить, и то, что действительно пользуется спросом в Европе, - это опыт", - сказал представитель Rheinmetall.

Кулаковский подчеркнул, что за этот опыт Украина заплатила самую большую цену.

По его словам, ценность не только в "супертехнологической коробке", летающей, плавающей или ползающей по земле или под землей, но и в людях, которые знают, как ею пользоваться. Речь идет о тех, кто умеет не просто поднять дрон в небо и усадить, а выполнить работу: спланировать миссию, выбрать позицию, подобрать частоты, провести радиоэлектронную разведку. Именно это, по мнению спикера, может иметь большую капитализацию, чем сами производители.

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