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Дрони є, а детонаторів немає: Чорновол розповіла, що екіпажі купують за власні гроші

17:32 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Дрони є, а детонаторів немає: Чорновол розповіла, що екіпажі купують за власні гроші Фото: Тетяна Чорновол (Василь Чуріков)
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Командирка взводу ударних БпАК Тетяна Чорновол заявила, що в армії немає електродетонаторів для дронів, а екіпажі витрачають бойові виплати на батареї, антени й паливо.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія".

Електродетонатори роблять з електросірників

Відповідаючи на запитання про нововведення з маркетплейсами зброї, Чорновол зазначила, що якість дронів та антен "неймовірно" зросла. Проте, за її словами, "просідають дрібні деталі". Вона розповіла, що багато виробників дронів закуповують певну плату, яку є "вкрай неефективною". Екіпажам доводиться купувати інші плати за власні кошти.

Проблемою Чорновол назвала ситуацію з електродетонаторами для дронів. За її словами, їх нікому виробляти, бо це дешево й нецікаво, а придбати їх ніде. Вона розповіла, що детонатори виготовляють кустарно з електросірників. Не кожен дрон з такими детонаторами підривається, бо не вистачає сили струму, тож потрібно доставляти додаткові батарейки.

Батареї для розвідників

Друга проблема - батареї до дронів-розвідників. За словами Чорновол, для FPV батареї "ще нормальні", а для розвідувальних дронів ситуація "дуже погана". Вона пояснила, що Mavic зі стандартною батареєю летить приблизно на 5 км, і екіпажам кажуть розташовуватися на такій відстані від ворога.

Для польотів на 10 кілометрів потрібні інші батареї, які екіпажі купують за власні гроші: 10 тисяч гривень за батарею до Mavic і 18 тисяч гривень до Matrice.

За словами Чорновол, це системно неправильно, бо кожен екіпаж непросто замінити: людей в армії мало, а пілотом можна зробити не кожного.

Дроти, паливо й зменшене грошове забезпечення

Чорновол також назвала витрати на дроти довжиною 100 метрів - 60 тисяч гривень, які доводиться купувати повторно після кожного прильоту артилерії чи FPV. Окрема стаття витрат - паливо для генератора, що заряджає батареї Mavic і працює цілодобово на позиції. За її словами, паливо не видають.

Читайте також: Технології, люди й експорт зброї: про що говорили на форумі "Оборона 2027" у Києві

Також на форумі "Оборона 2027" CEO NAUDI Сергій Гончаров заявляв, що українській оборонній індустрії потрібно переходити від реактивної позиції до проактивної, тобто прогнозувати розвиток війни не лише найближчим часом, а й через півроку чи рік.

За його словами, зараз індустрія реакційно вирішує питання протидії реактивним "Шахедам" і малим крилатим ракетам, і на це потрібно більше часу, ніж хотілося б.

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