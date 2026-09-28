Дрони є, а детонаторів немає: Чорновол розповіла, що екіпажі купують за власні гроші
Командирка взводу ударних БпАК Тетяна Чорновол заявила, що в армії немає електродетонаторів для дронів, а екіпажі витрачають бойові виплати на батареї, антени й паливо.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія".
Електродетонатори роблять з електросірників
Відповідаючи на запитання про нововведення з маркетплейсами зброї, Чорновол зазначила, що якість дронів та антен "неймовірно" зросла. Проте, за її словами, "просідають дрібні деталі". Вона розповіла, що багато виробників дронів закуповують певну плату, яку є "вкрай неефективною". Екіпажам доводиться купувати інші плати за власні кошти.
Проблемою Чорновол назвала ситуацію з електродетонаторами для дронів. За її словами, їх нікому виробляти, бо це дешево й нецікаво, а придбати їх ніде. Вона розповіла, що детонатори виготовляють кустарно з електросірників. Не кожен дрон з такими детонаторами підривається, бо не вистачає сили струму, тож потрібно доставляти додаткові батарейки.
Батареї для розвідників
Друга проблема - батареї до дронів-розвідників. За словами Чорновол, для FPV батареї "ще нормальні", а для розвідувальних дронів ситуація "дуже погана". Вона пояснила, що Mavic зі стандартною батареєю летить приблизно на 5 км, і екіпажам кажуть розташовуватися на такій відстані від ворога.
Для польотів на 10 кілометрів потрібні інші батареї, які екіпажі купують за власні гроші: 10 тисяч гривень за батарею до Mavic і 18 тисяч гривень до Matrice.
За словами Чорновол, це системно неправильно, бо кожен екіпаж непросто замінити: людей в армії мало, а пілотом можна зробити не кожного.
Дроти, паливо й зменшене грошове забезпечення
Чорновол також назвала витрати на дроти довжиною 100 метрів - 60 тисяч гривень, які доводиться купувати повторно після кожного прильоту артилерії чи FPV. Окрема стаття витрат - паливо для генератора, що заряджає батареї Mavic і працює цілодобово на позиції. За її словами, паливо не видають.
Також на форумі "Оборона 2027" CEO NAUDI Сергій Гончаров заявляв, що українській оборонній індустрії потрібно переходити від реактивної позиції до проактивної, тобто прогнозувати розвиток війни не лише найближчим часом, а й через півроку чи рік.
За його словами, зараз індустрія реакційно вирішує питання протидії реактивним "Шахедам" і малим крилатим ракетам, і на це потрібно більше часу, ніж хотілося б.