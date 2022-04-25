США и Британия гарантировали Швеции безопасность до вступления в НАТО, - СМИ
США и Британия дали Швеции гарантии безопасности до вступления страны в НАТО. Речь идет об усилении военного присутствия и политической поддержке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet.
По данным источников издания, правительство Швеции получило от США и Британии гарантии безопасности на время подачи заявки на вступление в НАТО. После ее направления страна будет считаться полноправным членом Альянса.
Собеседники газеты добавили, что поддержка Швеции будет заключаться в сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных военных учениях, расширении присутствия Альянса в Балтийском море. Кроме того, планируется усиление сотрудничества в сфере разведки и противостояния различным угрозам, включая в киберпространстве.
Напомним, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Ожидается, что это произойдет во второй половине мая.
Отметим, большинство жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО.
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