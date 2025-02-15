Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи

"Ми дотримуємося свого слова. Наша стратегія - побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні", - сказав Паппергер.

Він також уточнив, що саме будуть виробляти ці заводи і зазначив, що перший завод вже побудовано.

"Ми задоволені співпрацею. Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод із випуску зенітних систем", - повідомив гендиректор Rheinmetall.

Також Паппергер додав, що незважаючи на те, що процес співробітництва концерну в в Україні відбувається повільніше ніж в Європі, співпраця з Міністерством оборони та Міністерством промисловості України розвивається добре. Крім того, він відзначив активну участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті рішень та сприянню руху вперед.