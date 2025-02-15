RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода

Фото: гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Deutsche Welle во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы держим свое слово. Наша стратегия - построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет", - сказал Паппергер.

Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.

"Мы довольны сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем", - сообщил гендиректор Rheinmetall.

Также Паппергер добавил, что несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в в Украине происходит медленнее чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, он отметил активное участие президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений и содействию движению вперед.

Напомним, в ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, заработает он только в 2026 году, поскольку были задержки.

Также мы писали, что в январе стало известно о том, что Rheinmetall поставит Украине дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
RheinmetallОружие в УкраинеВойна в Украине