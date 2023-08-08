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ЗМІ дізналися, хто купив у Бельгії півсотні танків Leopard 1 для України

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Вівторок 08 серпня 2023 21:28
ЗМІ дізналися, хто купив у Бельгії півсотні танків Leopard 1 для України Фото: Leopard 1 (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Німецька компанія Rheinmetall відремонтує та відправить до України бельгійські танки Leopard 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.

Відомо, що компанія Rheinmetall придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Компанія планує переобладнати танки на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи для використання в Україні.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ повідомлялось, що невідомий покупець придбав у Бельгії 50 бойових танків Leopard 1.

Leopard 1 для України

Нагадаємо, ще у травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Такі танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм. Техніка до 1980-х років вважалася основним бойовим танком Німеччини. При цьому версія Leopard 1A5 є останньою серійною моделлю.

Вона оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Більш детально про Leopard 1 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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