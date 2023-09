Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий госпіталь (відео)

"Компанія Rheinmetall поставила Україні мобільний польовий госпіталь. Лише рік тому, у вересні 2022 року, міністерство оборони Німеччини уклало з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на будівництво госпіталю та відповідну підтримку в навчанні. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Цей сучасний польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії, операційну з відповідними стерилізаційними приміщеннями, діагностичну візуалізацію (рентгенівська та комп'ютерна томографія), лабораторію, аптеку, а також адміністративно-персональну базу.

Таким чином, він відповідає стандартам медичного забезпечення НАТО "Роль 2". У рамках двох додаткових поставок, запланованих на кінець 2023 і початок 2024 року, RMS також поставить Україні два високомобільні об'єкти медичного забезпечення.

Крім самого польового госпіталю, компанія Rheinmetall також надала Україні необхідні транспортні засоби. Загалом десять автопоїздів із причепами доставили двадцять контейнерів до місця призначення.

Госпіталь являє собою повноцінний автономний медичний заклад. Він включає в себе не тільки медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й автономні потужності з вироблення електроенергії та потужності з виробництва медичних газів.

Госпіталь також має власне водопостачання, включно з очищенням і знезараженням, а також приміщення з санітарно-гігієнічними модулями для пацієнтів і персоналу.

