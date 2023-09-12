Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий госпіталь (відео)

Україна отримала мобільний польовий госпіталь, який розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії. Його виробництво обійшлося майже в 9 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinmetall .

"Компанія Rheinmetall поставила Україні мобільний польовий госпіталь. Лише рік тому, у вересні 2022 року, міністерство оборони Німеччини уклало з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на будівництво госпіталю та відповідну підтримку в навчанні. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

З чого складається госпіталь

Цей сучасний польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка, зокрема вісім ліжок для інтенсивної терапії, операційну з відповідними стерилізаційними приміщеннями, діагностичну візуалізацію (рентгенівська та комп'ютерна томографія), лабораторію, аптеку, а також адміністративно-персональну базу.

Таким чином, він відповідає стандартам медичного забезпечення НАТО "Роль 2". У рамках двох додаткових поставок, запланованих на кінець 2023 і початок 2024 року, RMS також поставить Україні два високомобільні об'єкти медичного забезпечення.

Крім самого польового госпіталю, компанія Rheinmetall також надала Україні необхідні транспортні засоби. Загалом десять автопоїздів із причепами доставили двадцять контейнерів до місця призначення.

Цікаві деталі про госпіталь

Госпіталь являє собою повноцінний автономний медичний заклад. Він включає в себе не тільки медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й автономні потужності з вироблення електроенергії та потужності з виробництва медичних газів.

Госпіталь також має власне водопостачання, включно з очищенням і знезараженням, а також приміщення з санітарно-гігієнічними модулями для пацієнтів і персоналу.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt — Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023

"Висока якість системи проявляється в найдрібніших деталях. Наприклад, водопровідна мережа підігрівається, а чутливий комп'ютерний томограф у контейнері підпружинений складною транспортною системою", - повідомили у Rheinmetall.

Тож його можна безпечно транспортувати сушею, морем чи повітрям, і він готовий до роботи після прибуття. Розроблений для максимальної оперативної мобільності, всі системи та обладнання в лікарні можна використовувати повторно.

Навчання українських військових

Передача мобільного польового госпіталю відбулася у два етапи: спочатку десять українських солдатів пройшли 14-денний курс навчання, щоб навчитися збирати, розбирати й експлуатувати госпіталь. Офіційна передача Україні потім відбулася в зазначеному місці.

Співробітники Rheinmetall Mobile Systeme тренували українські війська в торгово-виставковому залі у Фрідріхсгафені в німецькій землі Баден-Вюртемберг. Половина української команди вже мала медичну освіту, інша половина - технічну освіту. Щоб узяти участь у двотижневому курсі, вони вирушили прямо з регіону своєї діяльності в Україні до Німеччини.

Поставки від Rheinmetall

Вчора повідомлялось, що Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщено у серпні 2023 року, його вартість складає десятки мільйонів євро.

Також німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить в Україну безпілотну систему Luna New Generation.

У серпні голова правління концерну Армін Паппергер заявляв, що Rheinmetall почне ремонтувати танки в Україні.