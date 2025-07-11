Rheinmetall передав Україні новий рятувальний комплекс для військових: як він працює

Зазначається, що модульна система, яку компанія передала Україні, складається з трьох вантажних причепів та тягачів для них.

Кожен з причепів оснащений двома контейнерними модулями з розсувними елементами. У зібраному вигляді розсувні елементи утворюють функціональний медичний центр з різними зонами, включаючи невідкладну допомогу, рентген, операційну та реанімаційне відділення.

У компанії зазначають, що пункт допомоги можна перемістити, встановити та ввести в експлуатацію за дуже короткий час.

Окрім цього, українські військові пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у Мекенбойрені. При навчанні персоналу основний фокус був зосереджений на експлуатації мобільної інфраструктури та на технічному обладнанні всередині контейнерів.

Серед оснащення комплексів – апарати штучної вентиляції легень, рентген-апарати, обладнання для моніторингу та хірургічні інструменти.

У Rheinmetall наголосили, що кампанія отримала замовлення на подальші поставки та навчальні курси, які будуть реалізовані до кінця 2026 року.