Rheinmetall передал Украине новый спасательный комплекс для военных: как он работает

Немецкий концерн Rheinmetall передал Силам обороны Украины новую мобильную спасательную станцию, которая построена на нескольких полноприводных грузовых авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что модульная система, которую компания передала Украине, состоит из трех грузовых прицепов и тягачей для них.
Каждый из прицепов оснащен двумя контейнерными модулями с раздвижными элементами. В собранном виде раздвижные элементы образуют функциональный медицинский центр с различными зонами, включая неотложную помощь, рентген, операционную и реанимационное отделение.
В компании отмечают, что пункт помощи можно переместить, установить и ввести в эксплуатацию за очень короткое время.
Кроме этого, украинские военные прошли обучение на предприятии Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Мекенбойрене. При обучении персонала основной фокус был сосредоточен на эксплуатации мобильной инфраструктуры и на техническом оборудовании внутри контейнеров.
Среди оснащения комплексов - аппараты искусственной вентиляции легких, рентген-аппараты, оборудование для мониторинга и хирургические инструменты.
В Rheinmetall отметили, что кампания получила заказ на дальнейшие поставки и учебные курсы, которые будут реализованы до конца 2026 года.
Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм), систем ПВО (Skynex), а также электроники и дронов.
Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО, а также планирует открыть завод в Украине.
Также сообщалось, что Rheinmetall объединился с американской компанией для производства дронов. Компании совместно будут разрабатывать европейские варианты беспилотных летательных аппаратов Barracuda и Fury компании Anduril, а также изучать возможности создания твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для приведения в движение ракет и снарядов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.