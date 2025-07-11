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Rheinmetall передал Украине новый спасательный комплекс для военных: как он работает

Фото: Rheinmetall передал Украине новый спасательный комплекс для военных (rheinmetall.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий концерн Rheinmetall передал Силам обороны Украины новую мобильную спасательную станцию, которая построена на нескольких полноприводных грузовых авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что модульная система, которую компания передала Украине, состоит из трех грузовых прицепов и тягачей для них.

Каждый из прицепов оснащен двумя контейнерными модулями с раздвижными элементами. В собранном виде раздвижные элементы образуют функциональный медицинский центр с различными зонами, включая неотложную помощь, рентген, операционную и реанимационное отделение.

В компании отмечают, что пункт помощи можно переместить, установить и ввести в эксплуатацию за очень короткое время.

Кроме этого, украинские военные прошли обучение на предприятии Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в Мекенбойрене. При обучении персонала основной фокус был сосредоточен на эксплуатации мобильной инфраструктуры и на техническом оборудовании внутри контейнеров.

Среди оснащения комплексов - аппараты искусственной вентиляции легких, рентген-аппараты, оборудование для мониторинга и хирургические инструменты.

В Rheinmetall отметили, что кампания получила заказ на дальнейшие поставки и учебные курсы, которые будут реализованы до конца 2026 года.

 

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм), систем ПВО (Skynex), а также электроники и дронов.

Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО, а также планирует открыть завод в Украине.

Также сообщалось, что Rheinmetall объединился с американской компанией для производства дронов. Компании совместно будут разрабатывать европейские варианты беспилотных летательных аппаратов Barracuda и Fury компании Anduril, а также изучать возможности создания твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для приведения в движение ракет и снарядов.

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