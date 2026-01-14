Rheinmetall отримав в Україні ділянку для будівництва заводу із виробництва снарядів

Він розповів, що Rheinmetall виконує взяті на себе зобов'язання, і вже має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього заводу.

За словами Паппергера, пошук необхідної земельної ділянки тривав деякий час, і наразі вона вже офіційно виділена. Водночас він додав, що старту будівництва заводу мають передувати певні організаційні і регуляторні процедури.

Крім того, директор Rheinmetall наголосив, що загалом співпраця компанії і України просувається добре.

"Ми вдячні за те, що можемо бути таким важливим промисловим партнером для ЗСУ в багатьох сферах, включаючи артилерійські боєприпаси, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони, космічну розвідку та мобільні польові шпиталі", - зазначив Паппергер.