Rheinmetall отримав в Україні ділянку для будівництва заводу із виробництва снарядів

Фото: директор Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна виділила німецькому оборонному концерну Rheinmetall земельну ділянку для будівництва заводу із виробництва снарядів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю "Укрінформу".

Він розповів, що Rheinmetall виконує взяті на себе зобов'язання, і вже має чинний контракт на постачання обладнання для майбутнього заводу.

За словами Паппергера, пошук необхідної земельної ділянки тривав деякий час, і наразі вона вже офіційно виділена. Водночас він додав, що старту будівництва заводу мають передувати певні організаційні і регуляторні процедури.

Крім того, директор Rheinmetall наголосив, що загалом співпраця компанії і України просувається добре.

"Ми вдячні за те, що можемо бути таким важливим промисловим партнером для ЗСУ в багатьох сферах, включаючи артилерійські боєприпаси, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони, космічну розвідку та мобільні польові шпиталі", - зазначив Паппергер.

Завод Rheinmetall в Україні

Rheinmetall - німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси та ППО.

Раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У серпні 2025 року стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.

У вересні 2025 року ексміністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Rheinmetall побудує новий завод із виробництва снарядів у безпечному регіоні України. Він наголосив, що були фіналізовані процедури щодо запуску спільного виробництва.

