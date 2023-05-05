Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 000 снарядів на рік для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера, яку приводить Handelsblatt.

"Ми можемо виробляти до 600 000 снарядів на рік", - йдеться у заяві.

Про це Паппергер сказав після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак.

"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.