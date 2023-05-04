ЄС виділить до 80 млн євро Греції на виробництво боєприпасів для України, - ЗМІ
Європейський союз виділить до 80 мільйонів євро грецьким оборонним компаніям для виробництва боєприпасів, які відправлять армії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pronews.gr.
"Ця сума буде отримана за рахунок виділення європейських фондів у контексті кроків, зроблених для зміцнення європейської оборонної промисловості, виходячи зі збільшених потреб у сфері оборони", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що рішення про запуск конкретної програми Hellenic Defense Systems (грецька оборонна компанія - ред.) було ухвалено після візиту минулої п'ятниці до нашої країни комісара з внутрішнього ринку Європейського союзу Тьєррі Бретона.
Єврокомісар Тьєррі Бретон перебував у Греції в рамках неофіційного туру одинадцятьма країнами ЄС, метою якого було вивчити та оцінити можливості використання існуючих об'єктів оборонної промисловості для збільшення виробництва боєприпасів, щоб продовжити підтримку України.
Бретон у супроводі міністра національної оборони Нікоса Панайотопулоса та технічної групи ЄС відвідав Hellenic Defense Systems, де було проведено презентацію виробничих можливостей компанії, особливо щодо виробництва 155-мм снарядів.
"У своїх виступах учора в Брюсселі Тьєррі Бретон наголосив, що є виробничі можливості з боку Греції та є гостра потреба в оновленні обладнання України, а також що є готовність до участі та співпраці з боку всіх - у тому числі й Греції", - повідомляє Pronews.
Нагадаємо, що країни Євросоюзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів вже зараз.
Раніше повідомлялось, що країни ЄС кілька разів не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України.
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