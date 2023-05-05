Rheinmetall обещает производить до 600 000 снарядов в год для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера, приводимое Handelsblatt.

"Мы можем производить до 600 тысяч снарядов в год", - говорится в заявлении.

Об этом Паппергер сказал после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

ЕС обязался поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, чтобы помочь защититься от российских атак.

"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", - сказал Бретон.