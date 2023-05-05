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Rheinmetall обещает производить до 600 000 снарядов в год для Украины

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 16:38
Rheinmetall обещает производить до 600 000 снарядов в год для Украины Фото: глава Rheinmetall Армин Паппергер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оборонная компания Rheinmetall намерена поставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера, приводимое Handelsblatt.

"Мы можем производить до 600 тысяч снарядов в год", - говорится в заявлении.

Об этом Паппергер сказал после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона. Еврокомиссар отправился на завод Rheinmetall в Унтерлюсе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

ЕС обязался поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, чтобы помочь защититься от российских атак.

"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", - сказал Бретон.

Напомним, что Европейский союз выделит до 80 миллионов евро греческим оборонным компаниям для производства боеприпасов, которые отправят армии Украины.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза начнут отправку Украине боеприпасов на миллиард евро со своих складов уже сейчас.

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