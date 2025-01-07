Україна отримала першу БМП Lynx від Rheinmetall

Як передає РБК-Україна , про це Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

"Зараз її випробовують збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше", - зазначив гендиректор оборонної компанії.

За словами Паппергера, першу БМП Lynx, яку доправили в Україну наприкінці 2024 року, виготовив завод Rheinmetall у німецькій громаді Унтерлюс.

Lynx для України

Варто зауважити, що бойова машина піхоти Lynx - це новітня розробка компанії Rheinmetall. Варіант KF41 було презентовано лише у 2018 році.

Екіпаж такої версії Lynx складається з трьох осіб. При цьому вона може перевозити до восьми пасажирів. БМП розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину.

Lynx має броню, яка може захистити від протитанкової зброї, боєприпасів середнього калібру, осколкової артилерії і бомб. Також БМП може використовувати додатковий активний захист.

Lynx оснащена гарматами і кулеметами, таке озброєння призначене для знищення ворожої піхоти і легкоброньованих цілей.

До слова, 12 червня минулого року тоді ще міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що до кінця року Україна і Rheinmetall спільно випустять першу БМП Lynx. Інформації про це поки що не було.

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