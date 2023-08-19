Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні

За словами голови правління, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.

Паппергер під час інтерв'ю повідомив про плани до кінця місяця почати обслуговування танків в Україні.

Ремонт техніки в Україні

Rheinmetall - один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Зокрема, він виробляє танкові вежі, які стоять на Leopard 2, переданих Україні західними союзниками.

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Передача озброєння Україні від Rheinmetall

У компанії Rheinmetall заявили 25 липня, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну.

Раніше Reuters повідомляло, що німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну безпілотну систему Luna.

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