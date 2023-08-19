Rheinmetall в ближайшие дни начнет ремонтировать танки в Украине

По словам главы правления, сейчас в Германии учатся 12 специалистов из Украины, еще 12 приедут позже.

Паппергер во время интервью сообщил о планах до конца месяца начать обслуживание танков в Украине.

Ремонт техники в Украине

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В частности, он производит танковые башни, стоящие на Leopard 2, переданных Украине западными союзниками.

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

Передача вооружения Украине от Rheinmetall

В компании Rheinmetall заявили 25 июля, что Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex, включая боеприпасы воздушного подрыва, во второй половине 2023 года.

Также немецкий оборонный концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Rheinmetall планирует их отремонтировать и отправить в Украину.

Ранее Reuters сообщало, что немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину беспилотную систему Luna.

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