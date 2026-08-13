Rheinmetall научил грузовики запускать ударные дроны во время движения (видео удара)

Компания Rheinmetall успешно опробовала запуск барражирующих боеприпасов FV-014 из контейнерной пусковой установки на шасси грузовика во время движения.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Как контейнерная ракетная пусковая установка, так и система барражирующих боеприпасов FV-014 являются своими разработками компании. Демонстрация прошла в Национальном испытательном центре беспилотных авиационных систем в Немецком аэрокосмическом центре в Кохштедте.

В рамках демонстрации FV-014 был запущен с грузовика Rheinmetall HX, как из стационарного положения, так и во время движения.

Дроны FV-014 объединяют возможности разведки, идентификации целей и высокоточных ударов в рамках одной системы и имеют операционную дальность до 100 километров. Система подходит для поражения как бронированных, так и небронированных целей.

Запуск производится из транспортно-пускового контейнера с помощью ускорителя. В зависимости от выбранной модели контейнера пусковая установка может вместить до 18 FV-014. После катапультирования самолет разворачивает сложные крылья и переходит к полету.

С продолжительностью полета до 70 минут у оператора достаточно времени для разведки, выбора целей и принятия решений по атаке. Система управляется через удобную наземную станцию с постоянным контролем.

Дроны FV-014 имеют стартовый вес около 22 килограммов, включая полезную нагрузку примерно в шесть килограммов. Фугасная боевая часть БпЛА обладает пробивной способностью более 600 миллиметров броневой стали и одинаково эффективна против бронированных и небронированных целей.