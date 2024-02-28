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РФ свозит на оккупированную территорию "титушек" и росгвардейцев для имитации "выборов", - ЦНС

Украина, Среда 28 февраля 2024 13:29
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РФ свозит на оккупированную территорию "титушек" и росгвардейцев для имитации "выборов", - ЦНС Фото: РФ свозит на оккупированные территории титушек и росгвардейцев для имитации выборов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Враг свозит на оккупированную территорию Украины боевиков для имитации "выборов" диктатора Путина. В частности, для данных нужд прибыло 10 тысяч росгвардейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг готовится к масштабной имитации избирательного процесса, который по замыслу Кремля должен легализовать оккупацию в глазах мирового сообщества. Для давления на местное население в регион свозят боевиков", - информирует ЦНС.

В частности, на оккупированную территорию уже прибыло более 10 тысяч росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

"По замыслу, "титушки" будут контролировать голосование непосредственно на участках, им будут помогать частные охранники из московских фирм, которые также отправили своих боевиков в Украину", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

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