В РФ отчитываются об "отражении" атаки дронов в 4 областях и над Крымом

Минувшей ночью несколько областей Российской Федерации и оккупированный Крым атаковали ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миноброны России.

Отмечается, что над территорией РФ сбито 12 ударных дронов и еще один беспилотник уничтожен вблизи Крымского полуострова:

Напомним, в ночь на 16 июля в Курской области из-за атаки беспилотников возник пожар на заводе.

Также ночью прозвучали громкие взрывы во временно оккупированном Мариуполе и Мариупольском районе.

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