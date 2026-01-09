РФ звинуватити "забули". Катар стримано відреагував на удар по своєму посольству в Києві

"Держава Катар висловлює глибоке співчуття у зв'язку з пошкодженням будівлі свого Посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі", - сказано в повідомленні.

У МЗС додали, що жоден із дипломатів або співробітників посольства не постраждав.

У відомстві заявили про необхідність "забезпечити безпеку посольств і дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій і цивільних об'єктів від наслідків криз", а також забезпечити захист їхнього персоналу відповідно до норм міжнародного права.

Також у відомстві закликали до врегулювання "українсько-російської кризи" шляхом діалогу і мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права і Статуту ООН.