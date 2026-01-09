РФ обвинить "забыли". Катар сдержанно отреагировал на удар по своему посольству в Киеве

"Государство Катар выражает глубокое сожаление в связи с повреждением здания своего Посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева прошлой ночью", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что ни один из дипломатов или сотрудников посольства не пострадал.

В ведомстве заявили о необходимости "обеспечить безопасность посольств и дипломатических миссий, представительств международных организаций и гражданских объектов от последствий кризисов", а также обеспечить защиту их персонала в соответствии с нормами международного права.

Также в ведомстве призвали к урегулированию "украинско-российского кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН.