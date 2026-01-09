ua en ru
РФ звинуватити "забули". Катар стримано відреагував на удар по своєму посольству в Києві

Катар, П'ятниця 09 січня 2026 22:29
РФ звинуватити "забули". Катар стримано відреагував на удар по своєму посольству в Києві Фото: Росія вдарила по посольству Катару (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Іван Носальський

Катар висловив "глибокий жаль" через те, що в Києві внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю посольства країни.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Катару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Катару в Україні в соцмережі X.

"Держава Катар висловлює глибоке співчуття у зв'язку з пошкодженням будівлі свого Посольства в Україні внаслідок обстрілу столиці Києва минулої ночі", - сказано в повідомленні.

У МЗС додали, що жоден із дипломатів або співробітників посольства не постраждав.

У відомстві заявили про необхідність "забезпечити безпеку посольств і дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій і цивільних об'єктів від наслідків криз", а також забезпечити захист їхнього персоналу відповідно до норм міжнародного права.

Також у відомстві закликали до врегулювання "українсько-російської кризи" шляхом діалогу і мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права і Статуту ООН.

Удар по посольству Катару

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атакою перебувало посольство Катару.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що удар росіян - це грубе порушення Віденської конвенції та нагадування, що жорстокість РФ безмежна.

Київ Російська Федерація Катар Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
