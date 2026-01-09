РФ обвинить "забыли". Катар сдержанно отреагировал на удар по своему посольству в Киеве
Катар выразил "глубокое сожаление" из-за того, что в Киеве в результате обстрела было повреждено здание посольства страны.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Катара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Катара в Украине в соцсети X.
"Государство Катар выражает глубокое сожаление в связи с повреждением здания своего Посольства в Украине в результате обстрела столицы Киева прошлой ночью", - сказано в сообщении.
В МИД добавили, что ни один из дипломатов или сотрудников посольства не пострадал.
В ведомстве заявили о необходимости "обеспечить безопасность посольств и дипломатических миссий, представительств международных организаций и гражданских объектов от последствий кризисов", а также обеспечить защиту их персонала в соответствии с нормами международного права.
Также в ведомстве призвали к урегулированию "украинско-российского кризиса" путем диалога и мирных средств, в соответствии с принципами международного права и Устава ООН.
Удар по посольству Катара
Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
В частности, под атакой находилось посольство Катара.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что удар россиян - это грубое нарушение Венской конвенции и напоминание, что жестокость РФ безгранична.