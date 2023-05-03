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РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль

Ілюстративне фото: РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії нафантазували, що Україна вночі 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА-Новости.

У прес-службі диктатора Володимира Путіна заявили, що російські військові та спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.

При цьому повідомляється, що постраждалих внаслідок "атаки" немає, Путін також не постраждав. Його графік залишається без змін.

Зазначається, Кремль розцінив ці дії як "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКремльВибух