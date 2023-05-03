РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль

В России нафантазировали, что Украина ночью 3 мая якобы пыталась нанести удар по Кремлю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Новости.
В пресс-службе диктатора Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.
При этом сообщается, что пострадавших в результате "атаки" нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений.
Отмечается, то Кремль расценил эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, парада 9 мая".
Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.
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