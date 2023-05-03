РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль

В пресс-службе диктатора Владимира Путина заявили, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль.

При этом сообщается, что пострадавших в результате "атаки" нет, Путин также не пострадал. Его график остается без изменений.

Отмечается, то Кремль расценил эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы, парада 9 мая".

Также сообщается, что РФ "оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным". Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власть приняла решение о введении запрета на запуск дронов в городе, за исключением БПЛА, которые используются по решениям органов власти. По его словам, решение приняли "для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.

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