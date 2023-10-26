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РФ звезла на окуповані території психологів, підконтрольних ФСБ

Четвер 26 жовтня 2023 07:56
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РФ звезла на окуповані території психологів, підконтрольних ФСБ Фото: РФ звезла на окуповані території підконтрольних ФСБ психологів (24tv)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни привезли на тимчасово окуповані території групу психологів, підконтрольних Федеральній службі безпеки РФ - пропонують звернутись до них по нібито безоплатну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на окупованих територіях Луганської області загарбники відкрили близько десяти кабінетів з нібито безоплатною психологічною допомогою - туди ходять вже десятки людей. Зазначається, що склад психологів, які прибули з Росії, погоджено з ФСБ.

"Психологи мають завдання збирати інформацію про нелояльних мешканців під час сеансів. Також гастролери здійснюють агітацію за збройні сили ворога", - повідомили в ЦНС.

Ситуація в Луганській області

Росіяни продовжують репресії та терор на окупованих територіях, в тому числі, і в Луганській області. Так, за час окупації в регіоні суттєво скоротилася кількість населення, і така тенденція зберігається.

Крім цього, повідомлялось, що загарбники почали мобілізувати там студентів денної форми навчання та забирати житло для колаборантів.

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ФСБ Луганськ
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