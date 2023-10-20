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Росіяни мобілізують студентів у Луганській області, - партизани

Луганська область, П'ятниця 20 жовтня 2023 22:35
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Росіяни мобілізують студентів у Луганській області, - партизани Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Луганській області російські окупанти почали мобілізувати студентів денної форми навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Зазначається, що мобілізованих студентів змушують брати академвідпустку.

"Нам достеменно відомо про такі випадки в т. зв. "Донбаському державному технічному університеті", у місті Алчевськ", - ідеться в повідомленні.

Партизани пишуть, що не краще йдуть справи і на інших окупованих територіях України. "АТЕШ" уточнює, що мобілізуючи у свою армію українців на окупованих територіях, росіяни здійснюють воєнний злочин.

Мобілізація в окупації

Раніше ми писали, що росіяни мобілізують вчителів на окупованих територіях. Так директор школи в окупованій частині Запорізької області особисто роздавала повістки.

Також відомо про плани окупантів мобілізувати 2500 осіб у тимчасово окупованому Криму "на військову службу".

Також росіяни почали мобілізацію в Запорізькій області, людей беруть у полон, а потім відправляють з автоматами рити окопи на передовій.

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Російська Федерація Луганськ Алчевськ Війна в Україні Мобілізація в Росії
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