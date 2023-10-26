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РФ свезла на оккупированные территории психологов, подконтрольных ФСБ

Четверг 26 октября 2023 07:56
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РФ свезла на оккупированные территории психологов, подконтрольных ФСБ Фото: РФ свезла на оккупированные территории психологов, подконтрольных ФСБ (24tv)
Автор: Антон Малиновский

Россияне привезли на временно оккупированные территории группу психологов, подконтрольных Федеральной службе безопасности РФ - предлагают обратиться к ним за безвозмездной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что на оккупированных территориях Луганской области захватчики открыли около десяти кабинетов с якобы бесплатной психологической помощью - туда ходят уже десятки человек. Отмечается, что состав прибывших из России психологов согласован с ФСБ.

"У психологов есть задача собирать информацию о нелояльных жителях во время сеансов. Также гастролеры осуществляют агитацию за вооруженные силы врага", - сообщили в ЦНС.

Ситуация в Луганской области

Россияне продолжают репрессии и террор на оккупированных территориях, в том числе и в Луганской области. Да, за время оккупации в регионе существенно сократилось количество населения, и такая тенденция сохраняется.

Кроме того, сообщалось, что захватчики начали мобилизовать там студентов дневной формы обучения и забирать жилье для коллаборантов.

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ФСБ Луганск
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