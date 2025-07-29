РФ разрушила помещения пенитенциарного учреждения в Запорожской области

Фото: в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие (Getty Images)

Россияне этой ночью в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате обстрела повреждено пенитенциарное учреждение и есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении. Федоров уточнил, что в результате атаки разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, которые рядом. Отметим, что пенитенциарное учреждение - это учреждение исполнения наказаний. То есть, тюрьма, колония, следственный изолятор или другое заведение, где содержатся люди, которые отбывают наказание или находятся под следствием.