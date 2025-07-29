РФ разрушила помещения пенитенциарного учреждения в Запорожской области
Россияне этой ночью в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате обстрела повреждено пенитенциарное учреждение и есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что в результате атаки разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, которые рядом.
Отметим, что пенитенциарное учреждение - это учреждение исполнения наказаний. То есть, тюрьма, колония, следственный изолятор или другое заведение, где содержатся люди, которые отбывают наказание или находятся под следствием.
Обстрелы Запорожской области
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 26 июля по области было запущено почти десяток дронов, в результате чего были пожары и разрушен дом.
В частности, в Запорожском районе произошло несколько возгораний. Было повреждено нежилое сооружение. А вот в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства. Там же и был разрушен частный дом.
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