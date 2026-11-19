Російські окупанти у четвер, 19 листопада, вдарили по Ізюму Харківської області. Зруйновано під'їзд у багатоповерхівці, під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Армія РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі. На цю хвилину попередньо відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди", - зазначив він.
Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого обстрілу зруйновано під'їзд. Крім того, виникла пожежа у квартирі на п'ятому поверсі в будинку навпроти.
Начальник ОВА підкреслив, що на місці "прильоту" у посиленому режимі працюють всі екстрені служби.
В Ізюмській міськраді повідомили, що росіяни вдарили по місту, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).
"Влучання зафіксовано в центральній частині міста. Внаслідок атаки зазнав руйнувань один та зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних будинків та приватні домоволодіння", - йдеться у заяві.
Постраждало щонайменше 12 осіб, з них четверо дітей. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вчора РФ атакувала ударним дроном Чугуїв на Харковщині. Ворожий "Шахед" поцілив у багатоповерхівку і будівлю пошти, є постраждалі.
Крім того, вранці 18 листопада росіяни атакували Златопіль на Харківщині. Постраждали 12 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта - в стані середньої тяжкості.