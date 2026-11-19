"Армия РФ ударила по жилому дому в Изюме. К этой минуте предварительно известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди", - отметил он.

Синегубов рассказал, что в результате вражеского обстрела разрушен подъезд. Кроме того, возник пожар в квартире на пятом этаже дома напротив.

Начальник ОВА подчеркнул, что на месте "прилета" в усиленном режиме работают все экстренные службы.

В Изюмском горсовете сообщили, что россияне ударили по городу, применив, по предварительным данным, реактивную систему залпового огня (РСЗО).

"Попадание зафиксировано в центральной части города. В результате атаки подвергся разрушению один и получили повреждения несколько многоквартирных домов и частные домовладения", - говорится в заявлении.

Пострадали не менее 12 человек, из них четверо детей. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.