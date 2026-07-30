РФ зруйнувала у Києві американський завод, де виробляли дрони, - The Guardian

Під час російського ракетного удару по Києву було знищено завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє високоточні ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію The Guardian.

Під ударом опинилося американське підприємство

За даними The Guardian, в результаті російського удару по Києву було знищено виробничий майданчик компанії Terminal Autonomy, зареєстрований в американському штаті Делавер.

Як повідомило джерело, знайоме з діяльністю компанії, підприємство випускало високоточні безпілотники дальньої дії, оснащені системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби.

За оцінкою The Guardian, це може бути перший відомий випадок початку повномасштабної війни, коли російська ракета знищила об'єкт, що належить американській компанії.

У чому особливість цих дронів

Як зазначає The Guardian, назва Terminal Autonomy пов'язана з технологією, за якої на завершальному етапі польоту керування дроном бере на себе штучний інтелект після придушення сигналів радіоелектронної боротьби.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті компанії, вона розробляє барражуючі боєприпаси з елементами штучного інтелекту та високоточне озброєння, яке вже застосовується проти цілей на лінії фронту.

За даними відкритих реєстраційних документів, компанія Terminal Autonomy була зареєстрована в американському штаті Делавер у 2023 році.

Компанія не коментувала удар

Як пише The Guardian, на момент публікації представники Terminal Autonomy не відповіли на запит журналістів щодо наслідків удару. Міністерство оборони України також не надало коментаря.

Що кажуть експерти

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки Ентоні Вінчі у коментарі The Guardian заявив, що приналежність підприємства не впливає на вибір цілей російською стороною.

"Росіянам байдуже, кому належить виробничий об'єкт. Він все одно залишається мішенню. Їм байдуже, американський він чи чийсь інший".