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РФ разрушила в Киеве американский завод, где производили дроны, - The Guardian

22:52 30.07.2026 Чт
2 мин
Компания занимается производством дальнобойных дронов
aimg Анастасия Никончук
РФ разрушила в Киеве американский завод, где производили дроны, - The Guardian Иллюстративное фото: обстрел Украины (Telegram-канал Владимира Зеленского)
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Во время российского ракетного удара по Киеву был уничтожен завод американской компании Terminal Autonomy, которая производит высокоточные ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.

Под ударом оказалось американское предприятие

По данным The Guardian, в результате российского удара по Киеву была уничтожена производственная площадка компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр.

Как сообщил изданию источник, знакомый с деятельностью компании, предприятие выпускало высокоточные беспилотники дальнего действия, оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

По оценке The Guardian, это может быть первый известный случай с начала полномасштабной войны, когда российская ракета уничтожила объект, принадлежащий американской компании.

В чем особенность этих дронов

Как отмечает The Guardian, название Terminal Autonomy связано с технологией, при которой на завершающем этапе полета управление дроном берет на себя искусственный интеллект после подавления сигналов радиоэлектронной борьбы.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, она разрабатывает барражирующие боеприпасы с элементами искусственного интеллекта и высокоточное вооружение, которое уже применяется против целей на линии фронта.

По данным открытых регистрационных документов, компания Terminal Autonomy была зарегистрирована в американском штате Делавэр в 2023 году.

Компания не комментировала удар

Как пишет The Guardian, на момент публикации представители Terminal Autonomy не ответили на запрос журналистов о последствиях удара. Министерство обороны Украины также не предоставило комментарий.

Что говорят эксперты

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи в комментарии The Guardian заявил, что принадлежность предприятия не влияет на выбор целей российской стороной.

"Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Он все равно остается мишенью. Им все равно, американский он или чей-то другой".

Напоминаем, что ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время массированной атаки 30 июля российская крылатая ракета Х-101 пересекла воздушное пространство Польши. По данным польских СМИ, власти также рассматривают версию о падении российской ракеты на территории страны.

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