РФ зруйнувала храм у Краматорську: наслідки влучання авіабомби (фото, відео)

Ввечері 22 вересня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська Донецької області. Внаслідок удару постраждав храм і багатоповерхівки.
Докладніше про наслідки ворожої атаки, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ввечері вівторка, 22 вересня, синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви повідомив, що внаслідок російського удару по Краматорську значних руйнувань зазнав храм в ім'я святого Іоанна Предтечі.
Українцям пояснили, що фото та відео наслідків чергової ворожої атаки з'явились у мережі.
На опублікованих кадрах можна побачити серйозні руйнування стін, покрівлі та куполу будівлі храму.
Уточнюється, що металевий каркас споруди буквально "скрутило" вибуховою хвилею. Вся територія - завалена уламками.
Місцевий волонтер Богдан Зуяков у своєму Facebook розповів, що удар РФ прийшовся "прямісінько по церкві".
"На жаль, є поранені… Навички домедичної допомоги з кожним днем відточуються до максимуму", - поділився очевидець подій.
На оприлюднених Зуяковим кадрах можна побачити, що храм розташований у житловому районі міста - поруч із чималою кількістю багатоповерхівок.
Зранку середи, 23 вересня, у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області повідомили, що "внаслідок авіаудару поранено двох людей".
"Надзвичайники ліквідували наслідки атаки", - констатували в ДСНС.
Уточнюється, що російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська ввечері 22 вересня, внаслідок чого пошкоджень зазнали:
У ДСНС повідомили, що на місці події:
"Загальна площа пожежі склала близько 60 кв.м. Під час гасіння рятувальники вивели на свіже повітря двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення", - підсумували у прес-службі надзвичайників.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські війська вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.
Крім того, ми пояснювали, як живе Краматорськ під час війни (про будні міста розповіла німецька волонтерка).
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