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РФ зруйнувала храм у Краматорську: наслідки влучання авіабомби (фото, відео)

11:58 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Удар РФ по Краматорську зруйнував храм святого Іоанна Предтечі (фото: facebook.com/DSNSDon)

Ввечері 22 вересня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська Донецької області. Внаслідок удару постраждав храм і багатоповерхівки.

Докладніше про наслідки ворожої атаки, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про ворожий удар і руйнування храму

Ввечері вівторка, 22 вересня, синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви повідомив, що внаслідок російського удару по Краматорську значних руйнувань зазнав храм в ім'я святого Іоанна Предтечі.

Українцям пояснили, що фото та відео наслідків чергової ворожої атаки з'явились у мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити серйозні руйнування стін, покрівлі та куполу будівлі храму.

Від удару РФ постраждав храм у Краматорську (фото: uoc-news.church)

Уточнюється, що металевий каркас споруди буквально "скрутило" вибуховою хвилею. Вся територія - завалена уламками.

Місцевий волонтер Богдан Зуяков у своєму Facebook розповів, що удар РФ прийшовся "прямісінько по церкві".

"На жаль, є поранені… Навички домедичної допомоги з кожним днем відточуються до максимуму", - поділився очевидець подій.

На оприлюднених Зуяковим кадрах можна побачити, що храм розташований у житловому районі міста - поруч із чималою кількістю багатоповерхівок.

Зранку середи, 23 вересня, у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області повідомили, що "внаслідок авіаудару поранено двох людей".

"Надзвичайники ліквідували наслідки атаки", - констатували в ДСНС.

Уточнюється, що російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська ввечері 22 вересня, внаслідок чого пошкоджень зазнали:

  • 10 багатоквартирних будинків;
  • будівля храму;
  • легковий автомобіль.

Наслідки ворожого удару по Краматорську (фото: facebook.com/DSNSDon)

У ДСНС повідомили, що на місці події:

  • обстежили територію;
  • надали допомогу постраждалим;
  • ліквідували займання у трьох квартирах на 7-му, 10-му та 14-му поверхах чотирнадцятиповерхового будинку.

"Загальна площа пожежі склала близько 60 кв.м. Під час гасіння рятувальники вивели на свіже повітря двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення", - підсумували у прес-службі надзвичайників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські війська вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.

Крім того, ми пояснювали, як живе Краматорськ під час війни (про будні міста розповіла німецька волонтерка).

Читайте також, як з Донецької області евакуюють сотні сімей із дітьми.

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