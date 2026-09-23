РФ разрушила храм в Краматорске: последствия попадания авиабомбы (фото, видео)

Вечером 22 сентября российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска Донецкой области. В результате удара пострадал храм и многоэтажки.
Подробнее о последствиях вражеской атаки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Вечером вторника, 22 сентября, синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви сообщил, что в результате российского удара по Краматорску значительные разрушения претерпел храм во имя святого Иоанна Предтечи.
Украинцам объяснили, что фото и видео последствий очередной вражеской атаки появились в сети.
На опубликованных кадрах можно увидеть серьезные разрушения стен, кровли и купола здания храма.
Уточняется, что металлический каркас сооружения буквально "скрутило" взрывной волной. Вся территория - завалена обломками.
Местный волонтер Богдан Зуяков в своем Facebook рассказал, что удар РФ пришелся "прямо по церкви".
"К сожалению, есть раненые… Навыки медицинской помощи с каждым днем оттачиваются до максимума", - поделился очевидец событий.
На обнародованных Зуяковым кадрах можно увидеть, что храм расположен в жилом районе города - рядом с немалым количеством многоэтажек.
Утром среды, 23 сентября, в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщили, что "в результате авиаудара ранены два человека".
"Чрезвычайники ликвидировали последствия атаки", - констатировали в ГСЧС.
Уточняется, что российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска вечером 22 сентября, в результате чего повреждения получили:
В ГСЧС сообщили, что на месте происшествия:
"Общая площадь пожара составила около 60 кв.м. Во время тушения спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение", - подытожили в пресс-службе чрезвычайников.
Напомним, ранее мы рассказывали, что российские войска ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.
Кроме того, мы объясняли, как живет Краматорск во время войны (о буднях города рассказала немецкая волонтер).
Читайте также, как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми.